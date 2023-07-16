Путин назвал лучший танк в мире Путин назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский танк Т-90М «Прорыв» без преувеличения является лучшим в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Он отметил, что у России есть современная эффективная техника, а трофейная западная станет предметом изучения российских инженеров.

У нас она есть (современная техника. — NEWS.ru), причем весьма эффективная. Взять, например, танк Т-90 «Прорыв». Лучший танк в мире, без всякого преувеличения. Но и противник производит современную технику, — сказал Путин.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее рассказал NEWS.ru, что российский танк Т-90М «Прорыв» используется для работы по наземным целям, для противостояния с другими танками. По его словам, ранее эти бронемашины уже работали в боях в Сирии.

Также сегодня, 16 июля, Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации на Украине до сих пор не имела необходимости применять кассетные боеприпасы, однако если Киев решит использовать такое оружие, то Москва оставляет за собой право на зеркальные действия. Глава государства подчеркнул, что США приняли решение передать Украине кассетные бомбы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита снарядов.