Опубликованы кадры уничтожения украинской гаубицы с помощью «Ланцета» Военкор Котенок показал видео работы «Ланцета» по украинской гаубице М109

Фото: МО Украины

В Сети появилась видеозапись уничтожения самоходной артиллерийской установки М109 украинских войск на Запорожском направлении с помощью БПЛА-камикадзе «Ланцет». Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале военкора Юрия Котенка.

На записи, полученной с применением беспилотника, отчетливо видна вражеская гаубица, по которой был совершен мощный залп. Вокруг САУ также можно заметить несколько украинских солдат. Как отметил военкор, данная установка работала из укрытия. Где именно был применен «Ланцет», не уточняется.

Ранее Юрий Котенок также поделился видеозаписью работы российских огнеметных систем «Солнцепек». С помощью них российские военные уничтожили скопление украинской военной техники на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах видно несколько мощных вспышек и клубы дыма.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал видео работы дронов-камикадзе проекта «Рой возмездия» по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры сняты в населенном пункте Марьинка под Донецком. В атаке принимали участие операторы БПЛА 20-й дивизии ВС России. Опорные пункты ВСУ находились в зоне, недоступной для артиллерии, поэтому для их ликвидации были задействованы беспилотники.