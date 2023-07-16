Уничтожение опорных пунктов ВСУ дронами «Рой возмездия» сняли на видео «РВ» показала видео уничтожения опорных пунктов ВСУ в Марьинке дронами-камикадзе ВС РФ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения опорных пунктов ВСУ с помощью дронов-камикадзе проекта «Рой Возмездия». Российские БПЛА атаковали украинских военнослужащих в населенном пункте Марьинка под Донецком.

По данным «РВ», удары по противнику нанесли операторы БПЛА 20-й дивизии ВС России. На кадрах видно, как беспилотники «Роя возмездия» поражают опорные пункты и живую силу ВСУ в местах, до которых сложно добраться артиллерией.

13 июля «РВ» также показала видео с ударами «Роя возмездия» по позициям украинских войск на Марьинском направлении. По информации канала, военнослужащие 33-го полка 20-й дивизии ВС РФ концентрировали удары БПЛА на слабых и плохо подготовленных позициях противника.

Также были опубликованы кадры атаки дронов-камикадзе по танкам ВСУ под Донецком. По данным «РВ», боевые машины были уничтожены операторами 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса, прежде называвшегося 1-я бригадой Народной милиции ДНР.

16 июля Минобороны РФ сообщило о поражении пункта управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Дылеевка в ДНР. Кроме того, по данным ведомства, за прошлые сутки российскими средствами ПВО были перехвачены три снаряда HIMARS и две ракеты С-200.