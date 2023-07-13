«Рой возмездия» обрушился на ВСУ под Марьинкой и попал на видео «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео удара БПЛА по позициям ВСУ на Марьинском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео атаки 33-го полка 20-й дивизии армии России с помощью БПЛА по позициям ВСУ на Марьинском направлении. По сообщению канала, ВС РФ наносят удары дронами по слабым или плохо подготовленным позициям.

13 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись сражений за город Марьинку Донецкой области. По его словам, бойцы спецподразделения «Ахмат» целые сутки выявляли вражеские позиции в городе, после чего уничтожали их. Кадыров отметил, что чеченские спецназовцы применяли артиллерию, а также дроны-камикадзе.

Глава Чечни подчеркнул, что чеченским бойцам трудно дается взятие Марьинки, поскольку город превратился в подземный укрепрайон с множеством подземных переходов. По его словам, этот фактор помогает украинским военным оставаться незамеченными. При этом Кадыров выразил уверенность, что рано или поздно российские силы установят контроль над Марьинкой.

Как заявил ранее командир танкового взвода с позывным Путник, военные Вооруженных сил Украины не предпринимают попыток наступления под Марьинкой. По его словам, любые наступательные действия противника пресекаются огнем танков и артиллерии ВС РФ.