«РВ» показала, как «Рой возмездия» уничтожает танки ВСУ под Донецком «РВ» опубликовала видео уничтожения танков ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения украинских танков под Донецком. По информации канала, вражеская техника была уничтожена при помощи дрона-камикадзе проекта «Рой возмездия» под управлением операторов 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

12 июля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на Угледарском направлении понесли существенные потери и были отброшены на исходные позиции. Он добавил, что российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.

Обозреватель американского издания 19FortyFive Майя Карлин выразила мнение, что дроны-камикадзе стали предпочтительным видом оружия для России из-за их смертоносности. По ее словам, эти БПЛА используются для подавления контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что количество закупаемого оружия и техники увеличилось в 2023 году более чем в пять раз. По его словам, с марта 2022-го этот показатель вырос в 1,8 раза. В частности, он отметил, что поставки в армию беспилотников типа «Орлан» увеличились в 53 раза.