МО сообщило о поражении пункта управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие обстреляли пункт управления 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в населенном пункте Дылеевка Донецкой Народной Республики, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Также за прошедшие сутки расчетам противовоздушной обороны удалось перехватить три реактивных снаряда HIMARS и две ракеты С-200

Кроме того, были ликвидированы 13 беспилотников противника в районах населенных пунктов Пилиповка в ЛНР, Триполье в ДНР, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка в Запорожской области, а также в Новой Каховке Херсонской области.

На Купянском направлении ВС России ликвидировали несколько подразделений ВСУ. По данным ведомства, также были пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп противника. ВСУ понесли потери как в живой силе, так и в военной технике.

На Херсонском направлении были поражены до 50 украинских солдат, добавили в ведомстве. Также удалось уничтожить склад боеприпасов в районе населенного пункта Молодежное.

Ранее Минобороны поделилось кадрами работы экипажа российского вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. По информации ведомства, российские летчики уничтожили боевую бронированную машину украинских войск.