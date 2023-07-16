Опубликованы кадры уничтожения бронемашины ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронемашины ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтожения боевой бронированной машины ВСУ экипажом вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. По информации военного ведомства, ВСУ занимали огневую позицию под прикрытием лесополосы.

На видео показаны кадры уничтожения бронемашины противника, ВС РФ поразили цель прямым попаданием.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения пехоты ВСУ разведчиками 58-го отдельного батальона спецназначения. По информации канала, украинские военнослужащие пытались скрытно атаковать позиции ВС РФ, однако были уничтожены огнем минометов при корректировке с БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Кроме того, до этого были опубликованы кадры уничтожения украинских танков под Донецком. Вражеская техника была уничтожена при помощи дрона-камикадзе проекта «Рой возмездия» под управлением операторов 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Также в Сети разместили видео ликвидации военнослужащими Южной группировки войск пехоты ВСУ на Северском направлении. Также военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что российские военные поразили из противотанковых ракетных комплексов колонну бронетехники ВСУ. Как уточнил военкор, украинскую технику разгромили на Артемовском направлении.