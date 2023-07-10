Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ на Северском направлении «Военкоры Русской весны» опубликовали видео уничтожения пехоты ВСУ на Северском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с кадрами, на которых военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении. Уточняется, что украинскую технику разгромили на фланге Артемовска.

На видео показаны кадры ликвидации пяти украинских солдат. Российские военные поразили цель прямым попаданием.

Ранее российские военные поразили из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) колонну бронетехники ВСУ, видео уничтожения противника опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Как уточнил военкор, украинскую технику разгромили на Артемовском направлении.

На кадрах, которые опубликовал Котенок, показана работа расчетов ПТРК 58-го отдельного батальона специального назначения, ранее именовавшегося 3-ей отдельной бригадой спецназначения Народной милиции ДНР. На видео продемонстрировано нанесение ударов управляемыми ракетами по технике ВСУ.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» выкладывал видео с кадрами уничтожения бронетехники ВСУ экипажами российских ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Украинские боевые машины натовского образцы были уничтожены при отражении попытки наступления противника на Времевском выступе. По целям нанесли удары управляемыми ракетами «Вихрь».