Опубликовано видео разгрома колонны бронетехники ВСУ под Артемовском Военкор Котенок показал видео разгрома колоны бронетехники ВСУ на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения российскими военными из противотанковых ракетных комплексов колонны бронетехники ВСУ. Военкор сообщил, что украинскую технику разгромили на Артемовском направлении.

На кадрах, которые опубликовал Котенок, показана работа расчетов ПТРК 58-го отдельного батальона специального назначения, ранее именовавшегося 3-ей отдельной бригадой спецназначения Народной милиции ДНР. На видео продемонстрировано нанесение ударов управляемыми ракетами по технике ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения бронетехники ВСУ экипажами российских ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Украинские боевые машины натовского образцы были подбиты при отражении попытки наступления противника на Времевском выступе. По целям нанесли удары управляемыми ракетами «Вихрь».

На прошлой неделе военкор ВГТР Евгений Поддубный опубликовал видео с кадрами, на которых российские вертолеты Ка-52 уничтожают технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Цель поразили прямым попаданием.