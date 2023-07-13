Опубликовано видео с ударами «Солнцепеков» по технике ВСУ Опубликовано видео с ударами «Солнцепеков» по технике ВСУ на Запорожском направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

ТОС-1 «Солнцепек»

В Сети появилось видео уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении с помощью российских ТОС-1А «Солнцепек». Соответствующий ролик опубликовал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

На кадрах видны три мощные вспышки, образующиеся при применении термобарических боеприпасов объемного взрыва, и клубы дыма, которые поднимаются к небу. Конкретное место применения «Солнцепеков» не указано, неизвестна и дата события.

Тяжелую огнеметную систему используют для ударов по легкобронированной и автомобильной технике. Площадь поражения при применении «Солнцепека» может достигать 40 тысяч квадратных метров.

В ночь на 12 июля российские военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях в Запорожской области. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, украинские военнослужащие начали артподготовку в четыре часа утра, а затем выдвинулись в направлении населенных пунктов Степовое, Пятихатки и Лобковое. ВС РФ нанесли противнику огневое поражение силами батальона Судоплатова и 58-й армии. ВСУ понесли значительные потери.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные пресекли попытки ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. В частности, в районе Ягодного и Миньковки огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили скопления живой силы противника.