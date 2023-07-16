Колонну ЧВК «Вагнер» сняли на видео в Белоруссии Военкор Коц показал видео с колонной ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео движения, как он пишет, колонны ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По словам военкора, кадры были сняты в Гомельской области утром 15 июля.

На кадрах видно, что в составе предполагаемой колонны ЧВК «Вагнер» передвигаются внедорожники и пикапы УАЗ «Патриот», «Буханки», «Газели» с прицепами, грузовики, автобусы, легковые автомобили. Всего показано порядка 50 машин, при этом специальной военной техники на видео нет.

Накануне Коц также опубликовал видео с движением колонны ЧВК «Вагнер» по трасе М-4 «Дон». По словам военкора, кадры были сняты в Воронежской области, в сторону Москвы направлялись десятки машин, конвой сопровождали машины ДПС. По данным Коца, бойцы перемещались на новое место дислокации со строительной и инженерной техникой.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в МО Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.