Минобороны Белоруссии создало «дорожную карту» сотрудничества с «Вагнером»

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Министерство обороны Белоруссии сообщило в Telegram, что разработало дорожную карту сотрудничества Вооруженных сил республики с членами ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что бойцы будут проходить совместную подготовку и обмениваться опытом между подразделениями.

В Министерство обороны поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки Вооруженных Сил и бойцов ЧВК «Вагнер». Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск, — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Накануне в ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к подготовке белорусских военнослужащих. Тренировки солдат из состава территориальных войск развернулись на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Белорусские военные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, а также участвуют в занятиях по медицинской и инженерной подготовке.

До этого уже сообщалось о планах Минска привлечь вагнеровцев к подготовке военнослужащих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что бойцы с таким опытом могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных условиях.