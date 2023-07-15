Коц показал колонны техники ЧВК «Вагнер», едущие по М-4 Военкор Коц показал колонны техники ЧВК «Вагнер», едущие по М-4

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в Telegram видео, снятое на трассе М-4 «Дон», по которой движется колонна ЧВК «Вагнер». Десятки машин 15 июля двигаются через Воронежскую область в сторону Москвы.

Многокилометровый конвой сопровождают машины ДПС. ЧВК перемещается на новое место дислокации со строительной и инженерной техникой, — уточнил военкор.

Новым местом дислокации, предположительно, является Белоруссия.

Военной техники в колонне не замечено. Ранее в Минобороны России утверждали, что приняли от ЧВК ее вооружения и технику. После попытки мятежа военному ведомству были переданы танки, ЗРК, гаубицы, противотанковые орудия, минометы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие. В Минобороны говорили, что «колесная техника прибывает своим ходом». Возможно, именно она и попала на видео, размещенное военкором.

Ранее белорусский военный эксперт Александр Алесин заявил NEWS.ru, что прибывшие из России вагнеровцы могут заняться обучением подразделений территориальной обороны и сухопутных сил Белоруссии. По его словам, к 14 июля бойцов группы «Вагнер» приехало не так много. Алесин рассказал, что в Осиповичах еще с советских времен дислоцируются артиллерийские и общевойсковые части, построены казармы.