В Севастополе ПВО отразила атаку дронов ВСУ: новости СВО на утро 16 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Девять беспилотных летательных аппаратов были нейтрализованы российскими военными в ходе ночной атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что атака была массированной и продолжительной. Военные отработали по всем целям над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты в городе и акватории не пострадали, уточнил губернатор.

Российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ и вызывают у них страх, отмечает издание Spiegel. Его журналисты считают, что из-за обширных минных полей украинское контрнаступление оказалось «мучительным». В издании отметили, что также на наступательные действия ВСУ оказывают влияние российские беспилотники, позволяющие быстро выявить направление атаки и подавить ее огнем.

Минные поля показали уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине, уверяет Washington Post. По данным издания, после подрыва бронемашины становятся легкой мишенью для вертолетов и противотанковых ракет. ВСУ пытались использовать на минных полях технику для разминирования, но пользы это не принесло — по такой технике бьют в первую очередь. Украинские военные теперь используют ее все реже, отметили в издании.

Фото: МО Украины

Почти каждая пятая единица вооружения и техники ВСУ была уничтожена еще на первом этапе наступательной операции, сообщает The New York Times, ссылаясь на осведомленных чиновников из США и Европы. Спустя две недели украинскому командованию удалось сократить потери. Источники издания подчеркнули, что в дальнейшем уровень потерь в украинской армии сократился до 10%. Этому способствовала смена тактики и снижение интенсивности боестолкновений.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил о четырех попытках подразделений украинских бригад атаковать позиции российских войск в районе Серебрянского лесничества. По его словам, противник, не считая людских потерь, лишился танка, двух БМП и броневика. Савчук уточнил, что в атаку на российские позиции выдвигались подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Также Александр Савчук рассказал, что авиация российской группировки войск «Центр» совершила более 40 вылетов для атаки ВСУ. По его словам, ударам подверглись пункты временной дислокации, районы сосредоточения живой силы украинских военных и ряд других целей. Офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировкой «Центр» были уничтожены гаубица Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Экипаж самоходной установки 2С19 «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника на передовой в ЛНР, отметил разведчик ВС РФ. По его словам, украинские военные вели инженерные работы на расстоянии в 3 км. На уничтожение цели потребовалось три осколочно-фугасных боеприпаса, уточнил разведчик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что самый важный в тактическом плане участок у Антоновского моста в Херсонской области зачищен от ВСУ. По его словам, в боях там ВСУ потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными. Сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах, уточнил руководитель региона. Сальдо добавил, что около Антоновского моста остались украинские военные, но они блокированы на дачах ниже по Днепру, оставаясь зажатыми между рекой и болотами.

Российские военные 15 июля ударом с воздуха уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт управления БПЛА ВСУ и станцию связи Starlink, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по командно-наблюдательному пункту 222-го отдельного батальона ВСУ. Собеседник агентства добавил, что в течение дня подразделения российской группировки войск «Днепр» также уничтожили три гаубицы М777 калибра 155 мм.

Роспуск НАТО и вывод американского военного контингента из Европы стал бы лучшим исходом для народа Украины. Такое мнение высказал американский политик Джеффри Янг. Так он отреагировал на слова представителя Белого дома США Джона Кирби, заявившего, что в Европе из-за осознания изменения обстановки в области безопасности пребывают более 80 тысяч американских военнослужащих.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что с начала российской спецоперации ВСУ имеют 400 тысяч безвозвратных потерь. По его словам, вместе с ранеными, заболевшими и убитыми Украина потеряла в пределах 700–800 тысяч бойцов. Уже идет седьмая или восьмая волна мобилизации, а люди, понимая, что их бросают на убой, разбегаются, рассказал экс-разведчик.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вашингтон сокращает финансовую поддержку Киева, а скоро к нему присоединятся и европейские столицы. Решение Белого дома предоставить Украине $300 млн вместо $500 млн он назвал колоссальным ударом для украинского народа. Украину просто выбрасывают на помойку и говорят: «Ребята, давайте, умирайте, воюйте за нас, а мы будем развлекаться», считает Соскин.

Фото: US Army

Вашингтон посылает Киеву кассетные боеприпасы, в отчаянии пытаясь изменить исход украинского конфликта, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Таким шагом США унижают самих себя, считает он, поскольку у Пентагона закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине.

Илон Маск подверг критике решение властей США направить кассетные боеприпасы на Украину. По его мнению, таким образом Вашингтон продемонстрировал свое лицемерие — Америка всегда осуждала тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь отправляет их для применения.

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент Украины Владимир Зеленский зря не послушал совета российского коллеги Владимира Путина и не стал выполнять Минские соглашения. Вместо этого он пошел на поводу у Запада и уничтожил свою страну. США воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают, считает правозащитник.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что на Авдеевском направлении подразделения 1-го Армейского корпуса продолжают продвигаться вперед. По данным канала, военнослужащие РФ оборудуют новые позиции и огневые точки, а в боях используется артиллерия, минометы и другое вооружение.

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