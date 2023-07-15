Американский предприниматель Илон Маск подверг критике решение властей США направить кассетные боеприпасы на Украину. По его мнению, таким образом Вашингтон продемонстрировал свое лицемерие. Об этом Маск написал на личной странице в Twitter.
Америка всегда осуждала тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их для применения? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но не лицемерие, — написал предприниматель.
Президент США Джо Байден 7 июля одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что эти снаряды будут полезны украинской армии.
Кассетные боеприпасы входят в новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн. Туда также входят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 32 боевых машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица.
Президент Украины Владимир Зеленский в этой связи заявил, что ВСУ будут использовать полученные из США кассетные боеприпасы исключительно для атак по инфраструктуре военного назначения. По его словам, применение таких снарядов будет строго контролироваться.