Маск уличил власти США в лицемерии из-за поставок оружия на Украину Маск назвал лицемерным решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск подверг критике решение властей США направить кассетные боеприпасы на Украину. По его мнению, таким образом Вашингтон продемонстрировал свое лицемерие. Об этом Маск написал на личной странице в Twitter.

Америка всегда осуждала тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их для применения? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но не лицемерие, — написал предприниматель.

Президент США Джо Байден 7 июля одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что эти снаряды будут полезны украинской армии.

Кассетные боеприпасы входят в новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн. Туда также входят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 32 боевых машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица.

Президент Украины Владимир Зеленский в этой связи заявил, что ВСУ будут использовать полученные из США кассетные боеприпасы исключительно для атак по инфраструктуре военного назначения. По его словам, применение таких снарядов будет строго контролироваться.