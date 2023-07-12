Стало известно, куда ВСУ ударят кассетными боеприпасами из США Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы для ударов по военным объектам

Фото: МО Украины

ВСУ будут использовать полученные из США кассетные боеприпасы исключительно для атак по инфраструктуре военного назначения, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит РИА Новости, применение таких снарядов будет строго контролироваться.

Ту помощь, которую мы можем получить от США касаемо решения по кассетным снарядам, это для использования исключительно по военным целям, — сказал президент.

Он также уточнил, что американские кассетные боеприпасы ВСУ задействуют непосредственно в зоне боевых действий — на территории республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

О решении Вашингтона поставлять на Украину кассетные боеприпасы стало известно на прошлой неделе. Ситуацию ранее прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что российские военные в рамках спецоперации не применяли такого рода снаряды, но командование пересмотрит свою позицию, если кассетные боеприпасы получат ВСУ.

Более того, как подчеркнул Шойгу, кассетные бомбы российского производства «гораздо эффективнее, чем американские», а запасов хватит «на все случаи жизни».

На сегодняшний день существует международная конвенция, запрещающая применение кассетных боеприпасов. Ее ратифицировали 123 государства, однако США, Россия, Китай, Израиль, Украина и ряд других стран документ не подписывали.