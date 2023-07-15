В США указали на ошибку Зеленского Правозащитник из США Барака: Зеленский уничтожил Украину, пойдя на поводу у Запада

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент Украины Владимир Зеленский зря не послушал совета российского коллеги Владимира Путина и не стал выполнять Минские соглашения. Вместо этого он пошел на поводу у Запада и уничтожил свою страну, написал Барака в Twitter.

Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм, — говорится в сообщении правозащитника.

На Западе давно признались, что Минские соглашения, принятые для урегулирования украинского конфликта мирным путем, рассматривались в США, ЕС и Украине в качестве способа выиграть время для подготовки ВСУ к противостоянию с Россией.

Ранее Аджаму Барака заявил, что многие страны — члены НАТО признают, что потерпели катастрофу из-за поддержки военных планов США в ходе противостояния с Россией. По его мнению, президент США Джо Байден заблуждается или намеренно врет, когда говорит, что члены Североатлантического альянса сегодня максимально сплочены. Также он поставил под сомнение тезис о том, что Байден является экспертом во внешней политике.