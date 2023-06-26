В США объяснили, как на самом деле в НАТО относятся к конфликту с Россией Американский политик Барака: в НАТО признают катастрофу противостояния с Россией

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аджаму Барака

Многие страны-члены НАТО признают катастрофическим противостояние Соединенных Штатов с Россией, заявил в Twitter американский правозащитник, бывший кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. По его мнению, президент США Джо Байден заблуждается или намеренно врет, когда говорит, что члены Североатлантического альянса сегодня максимально сплочены.

Байден заблуждается или патологический лжец, когда утверждает, что НАТО более сплочена, чем когда-либо прежде, когда за кулисами ряд членов НАТО признают катастрофу поддержки военных планов США против России, — написал Барака.

Также он поставил под сомнение тезис о том, что Байден является экспертом во внешней политике.

Ранее американский президент заявлял, что Вашингтон объединил страны НАТО. Коалиция была выстроена, чтобы противодействовать российской военной операции на Украине, подчеркнул он.

До этого обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин заявил, что США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия. По его мнению, в Вашингтоне считают Североатлантический альянс организацией, отвечающей экономическим интересам США. На тот факт, что Вашингтон бьет рекорды по продажам оружия, указал в публикации и бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.