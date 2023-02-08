Байден объяснил, для чего США объединили НАТО Байден: США объединили НАТО, чтобы противодействовать России на Украине

Фото: Jacqueline Martin/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон объединил страны НАТО. Коалиция была выстроена, чтобы противодействовать российской спецоперации на Украине, подчеркнул он в ходе ежегодного обращения к конгрессу. Трансляция его речи велась на сайте Белого дома.

Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии [президента РФ Владимира] Путина. Мы поддерживали украинский народ, — рассказал Байден.

При этом его ежегодное обращение к конгрессу о положении дел в стране и мире содержит четыре упоминания Владимира Путина. Российский президент ранее заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России. Чтобы предотвратить это и была начата спецоперация, добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что США и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, и не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

Ранее обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин заявил, что США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия. По его мнению, в Вашингтоне считают Североатлантический альянс организацией, отвечающей экономическим интересам США. На тот факт, что Вашингтон бьет рекорды по продажам оружия, указал в публикации и бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.