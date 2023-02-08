В Турции объяснили, почему США втянули в украинский конфликт НАТО Milliyet: США втянули НАТО в украинский конфликт ради прибылей от продажи оружия

Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press

США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, заявил обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин. По его мнению, в Вашингтоне считают Североатлантический альянс организацией, отвечающей экономическим интересам США.

США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой от США. А Америке это очень выгодно, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, — подчеркнул Бенгин.

Журналист считает, что НАТО можно называть «банкнотной типографией США». На тот факт, что Вашингтон бьет рекорды по продажам оружия, указал в публикации и бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.

Двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире. Они не хотят меньшего, — пояснил он.

Бабюроглу выразил уверенность, что США используют НАТО ради денег. Все слова Вашингтона о безопасности напрямую связаны с деньгами, заключил журналист.

Ранее Госдепартамент США заявил, что одобрил продажу Польше РСЗО HIMARS. Сумма сделки составит $10 млрд. В Госдепе уточнили, что Варшава запросила у Вашингтона 18 реактивных систем залпового огня и 468 зарядных модулей. Также Польше продадут 45 ракет ATACMS и тренировочные ракеты, более тысячи различных блоков РСЗО и запасные части к ним.