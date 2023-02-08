В США объявили о продаже Польше 18 РСЗО HIMARS Госдеп: Вашингтон продаст Варшаве 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним

Фото: Capt. Ian Sandall/Keystone Press Agency/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Госдепартамент США заявил, что одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним. Сумма сделки составит $10 млрд, сообщает РИА Новости.

Государственный департамент одобрил возможную продажу Польше систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 10 миллиардов долларов, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В Госдепе уточнили, что Варшава запросила у Вашингтона 18 реактивных систем залпового огня и 468 зарядных модулей. Также Польше продадут 45 ракет ATACMS и тренировочные ракеты, более тысячи различных блоков РСЗО и запасные части к ним.

Ситуация на Украине способствовала увеличению продаж оружия Вашингтоном почти наполовину. Так, за фискальный 2022 год было продано вооружений на $51,9 млрд, годом ранее эта цифра не превысила $34,8 млрд, заявляли прежде в Госдепе.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что Польша является старым и опытным зачинщиком крупных вооруженных конфликтов. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра республики Матеуша Моравецкого: политик не исключил начала третьей мировой войны, если РФ не согласится добровольно вывести войска с Украины.