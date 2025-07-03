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03 июля 2025 в 07:47

«Папочка предоставит»: в Европе возмутились словам Рютте в адрес Лаврова

Аналитик Кошкович осудил Рютте за критику Лаврова и его дипломатии

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Emmi Korhonen/IMAGO/Global Look Press

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в социальной сети Х генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его высказывание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Рютте сделал оскорбительное замечание, заявив, что Лавров «занимает свою должность с момента рождения Иисуса Христа и с тех пор не произнес ничего полезного».

Сергей Лавров — выдающаяся фигура в дипломатии. Те, кто этого не понимают, не понимают природу дипломатии <…>. У Рютте, кстати, мало результатов, но папочка еще может предоставить ему некоторые. Если это произойдет, его пожалеют, — написал он.

Кошкович отметил, что Рютте не имеет значительных достижений, в отличие от Лаврова, который зарекомендовал себя на международной арене. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Рютте, иронично заметила, что Лавров не зря трудился столько лет, если его работа заставила Рютте вспомнить о Христе.

Ранее Рютте призвал страны Запада отказаться от наивности в оценке действий России и готовиться к возможной военной угрозе. Таким образом политик объяснил, почему на саммите Альянса в Гааге участники договорились об увеличении оборонных бюджетов.

До этого по итогам саммита НАТО в Гааге страны-участницы приняли документ, в котором Россия названа «долгосрочной угрозой» евро-атлантической безопасности. На этом основании члены Альянса обязались увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

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