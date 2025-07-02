Российского посла вызвали в МИД Азербайджана

Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Ему выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны.

2 июля посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана. На встрече с заместителем министра Аразом Азимовым противоположной стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сообщения российской стороны относительно действий в офисе информационного агентства Sputnik Азербайджан признаны необоснованными. По заявлению азербайджанского МИД, эти меры осуществлялись в соответствии с законодательством страны.

Ранее Москва выразила протест послу Азербайджана Рахману Мустафаеву. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поводом стал «демонтаж отношений» между Москвой и Баку.