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03 июля 2025 в 13:32

В парламенте Армении произошла потасовка на фоне обсуждения важного закона

Слова экс-соратника Пашиняна Агазаряна привели к потасовке в парламенте Армении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слова бывшего соратника премьер-министра Армении Никола Пашиняна, парламентария Овика Агазаряна, призвавшего Москву не поддаваться на провокации из Еревана, вызвали бурную реакцию у депутатов правящей фракции «Гражданский договор». Трансляцию заседания вели армянские телеканалы.

Я прошу, призываю российскую сторону не поддаваться на нашу провокацию, — сказал депутат.

За выступлением Агазаряна последовали крики «Позор!», при этом больше всех возмущение высказывал председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян. Он обвинил Агазаряна в обслуживании интересов другой страны. В парламенте начался спор, который перерос в потасовку. Агазарян бросил бутылку с водой в коллегу, нецензурно высказавшегося в его адрес.

В итоге Агазаряна удалили из зала заседаний. Ему запрещено участвовать в дальнейшей работе парламента. Егояну вынесено предупреждение.

В парламенте Армении обсуждаются поправки во втором и финальном чтениях к закону в сфере энергетики, которые позволят национализировать ЗАО «Электрические сети Армении» арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Накануне, 2 июля, армянские депутаты одобрили законопроект в первом чтении. В соответствии с инициативой власти страны получают право вмешиваться в работу энергетических операторов, а при необходимости — требовать их продажи.

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потасовки
провокации
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