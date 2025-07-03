«Вечная память герою»: в Минобороны отреагировали на гибель замглавкома ВМФ В Минобороны подтвердили гибель замглавнокомандующего ВМФ России Гудкова

В пресс-службе Минобороны РФ назвали героем погибшего под Курском заместителя главнокомандующего ВМФ России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской бригады Михаила Гудкова. Там заявили, что память о нем будет вечной.

Вечная память герою. 2 июля 2025 года <…> погиб заместитель главнокомандующего военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о гибели Гудкова. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам замглавнокомандующего ВМФ. Уточнялось, что Гудков лично выезжал на позиции морпехов.

Также стало известно, что Гудков должен был участвовать в реформе сил морской пехоты. Офицер курировал подразделения морской пехоты и вел работу по их преобразованию. В частности, в рамках соответствующей реформы Гудков хотел преобразовать существующие бригады морской пехоты в более крупные дивизионные структуры со значительным усилением их боевого потенциала.