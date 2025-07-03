Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 13:33

«Вечная память герою»: в Минобороны отреагировали на гибель замглавкома ВМФ

В Минобороны подтвердили гибель замглавнокомандующего ВМФ России Гудкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе Минобороны РФ назвали героем погибшего под Курском заместителя главнокомандующего ВМФ России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской бригады Михаила Гудкова. Там заявили, что память о нем будет вечной.

Вечная память герою. 2 июля 2025 года <…> погиб заместитель главнокомандующего военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о гибели Гудкова. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам замглавнокомандующего ВМФ. Уточнялось, что Гудков лично выезжал на позиции морпехов.

Также стало известно, что Гудков должен был участвовать в реформе сил морской пехоты. Офицер курировал подразделения морской пехоты и вел работу по их преобразованию. В частности, в рамках соответствующей реформы Гудков хотел преобразовать существующие бригады морской пехоты в более крупные дивизионные структуры со значительным усилением их боевого потенциала.

Минобороны РФ
погибшие
ВМФ
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.