В Минобороны ФРГ насторожились после слов Путина о ВМФ России

В Минобороны ФРГ насторожились после слов Путина о ВМФ России Минобороны ФРГ: власти Германии приняли к сведению слова Путина об оснащении ВМФ

Немецкое Минобороны взяло на заметку заявления президента РФ Владимира Путина о намерениях по дальнейшему оснащению Военно-морского флота России передовым вооружением, заявил представитель ведомства Кеннет Хармс. Выступая на брифинге, он анонсировал ответ на шаги российского лидера, передает ТАСС.

Хармс подчеркнул, что Германия, со своей стороны, также направляет значительные инвестиции на развитие собственных военно-морских сил. Среди ключевых проектов Хармс назвал приобретение современных судов, таких как новые фрегаты и корветы.

27 июля Путин, оценивая ход масштабных учений «Июльский шторм» по видео-конференц-связи, заявил о планах России по дальнейшему укреплению ВМФ. Лидер тогда отметил, что страна продолжит оснащать флот новейшей техникой и систематически повышать уровень боевой подготовки личного состава.

Ранее Путин заявил, что морские пехотинцы служат примером доблестного выполнения воинского долга в ходе СВО. Президент России отметил, что они дерзко и героически сражаются за правду и справедливость.