САУ «Мста-С» уничтожила украинскую пехоту на передовой в ЛНР Экипаж САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил пехоту ВСУ на передовой в ЛНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Экипаж самоходной установки 2С19 «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника на передовой в ЛНР, рассказал РИА Новости разведчик ВС РФ. По его словам, украинские военные вели инженерные работы на расстоянии в 3 км.

Наблюдательные посты, находящиеся на переднем крае, используя технические средства разведки и БПЛА, на удалении до трех километров обнаружили наблюдательный пункт и строящиеся инженерные позиции противника общей численностью до десяти человек, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что когда были получены координаты противника, экипаж САУ сначала произвел пристрелочный выстрел, а затем выпустил еще два снаряда. На уничтожение цели потребовалось три осколочно-фугасных боеприпаса, уточнил разведчик.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российским военным удалось взять под контроль участок трассы Чугуев — Старобельск — Меловое на Купянском направлении. По его словам, бойцы ВСУ активно использовали дорогу для переправки оружия и боеприпасов, а также для эвакуации раненых солдат. По его словам, из-за взятия участка трассы Н 26 и плохих погодных условий у ВСУ нарушилась логистика.