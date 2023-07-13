В ЛНР сообщили о взятии части трассы на Купянском направлении Марочко: российские силы взяли участок трассы под Купянском

Российским военным удалось взять под контроль участок трассы Чугуев — Старобельск — Меловое на Купянском направлении в зоне СВО, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. По его словам, бойцы ВСУ активно использовали дорогу для переправки оружия и боеприпасов, а также для эвакуации раненых солдат.

В ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26 (Чугуев — Старобельск — Меловое). Ранее украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых, — сказал Марочко.

По его словам, из-за взятия участка трассы Н 26 и плохих погодных условий у ВСУ нарушилась логистика.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация российской группировки «Запад» восемь раз ударила по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, противник понес потери в живой силе и артиллерии.

Марочко до этого рассказал, что под Купянск прибыли несколько групп иностранных военных. Они присоединятся к диверсионно-разведывательным группам ВСУ, обосновавшимся на соответствующем участке фронта, добавил он. Прибывающие иностранные наемники имеют узкую специализацию — по большей части отряды состоят из инженерно-саперных подразделений, уточнил подполковник в отставке.