В США назвали лучший для Украины сценарий с НАТО Политик из США Янг назвал роспуск НАТО лучшим сценарием для Украины

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Роспуск НАТО и вывод американского военного контингента из Европы стал бы лучшим исходом для народа Украины. Такое мнение в Twitter высказал американский политик Джеффри Янг, на протяжении многих лет постоянно баллотирующийся на разные должности в штате Кентукки.

Янг своим твитом отреагировал на слова представителя Белого дома США Джона Кирби, заявившего, что в Европе из-за осознания изменения обстановки в области безопасности пребывают более 80 тысяч американских военнослужащих.

Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда, — написал политик.

Президент США Джо Байден ранее разрешил Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса, чтобы обеспечить безопасность Европы. Его соответствующий указ последовал после того, как лидеры НАТО согласовали шаги по поддержке Украины.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент Украины Владимир Зеленский зря не послушал совета российского коллеги Владимира Путина и не стал выполнять Минские соглашения. Вместо этого он пошел на поводу у Запада и уничтожил свою страну, а теперь, «спустя десятки тысяч смертей», Украину бросают, указал Барака.