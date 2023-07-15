СБУ хотела убить Собчак и Симоньян: новости СВО на вечер 15 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

15 июля российские силовые ведомства заявили о предотвращении попытки покушений украинских спецслужб на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение по 1,5 млн рублей за каждое убийство.

При этом члены «Параграфа-88» в интервью принадлежащему Собчак Telegram-каналу «Осторожно, новости» подтвердили факт задержания своих соратников. По их словам, в доме у одного из задержанных нашли автомат Калашникова. Представители «Параграфа-88» также объявили о роспуске группировки, поскольку «один из соратников не обеспокоился о своей безопасности и мог подставить всю группу».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что CБУ охотится на известные в информационном пространстве российские фигуры ради резонанса. Он подчеркнул, что ранее угрозы расправами поступали от начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов считает, что российские представители СМИ находятся в опасности, если придерживаются политической риторики руководства страны. Именно с этим связаны попытки покушения на них.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущий Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущий Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Владимир Песня/РИА Новости Телеведущая Ольга Скабеева Фото: Владимир Песня/РИА Новости Телеведущая Ольга Скабеева Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Политик и писатель Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Политик и писатель Захар Прилепин Фото: Администрация города Ялта Глава администрации города Ялты Янина Павленко Фото: Администрация города Ялта Глава администрации города Ялты Янина Павленко Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Телеведущий Евгений Попов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Телеведущий Евгений Попов

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по приграничному населенному пункту Вязовое в Краснояружском районе на западе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Губернатор позже рассказал, что украинские войска обстреляли хутор Мухин в Белгородской области. По его словам, из местных жителей никто не пострадал. Гладков добавил, что в результате атаки получил повреждение один частный дом: осколками в нем выбило стекло и посекло фасад.

Telegram-канал Mash написал, что ВСУ из ствольной артиллерии атаковали ЛЭП в селе Чуровичи Брянской области. По данным канала, было зафиксировано как минимум шесть взрывов. Несколько снарядов упали рядом с жилыми домами. В Минобороны не комментировали данную информацию.



Mash отметил, что в селе отсутсвовало электричество, никто из мирных, предварительно, не пострадал.

Также стало известно, что ВСУ нанесли удар по лесному массиву в районе населенного пункта Алешки в Херсонской области. По словам замглавы военно-гражданской администрации города Виктора Сироты, обстрел велся с применением зажигательных боеприпасов, что привело к возгоранию.

Минобороны РФ сообщило, что в течение суток ВСУ предпринимали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. В ходе боевых действий потери ВСУ составили 645 человек. Наибольшие потери у Киева на Донецком направлении.

Среди технических потер у ВСУ, по данным Минобороны, три гаубицы Д-30, столько же гаубиц Д-20, три пикапа, 12 бронемашин, пять автомобилей, одна самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица «Мста-Б».

В районе населенного пункта Ямполь в ДНР уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны. В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены шесть беспилотников.

Российские силы уничтожили три украинские лодки, экипажи которых вновь пытались форсировать Днепр вблизи населенного пункта Софиевка Херсонской области. Всего на борту плавательных средств находились 12 бойцов ВСУ, все они погибли.

Министерство по вопросам реинтеграции Украины объявило о проведении эвакуации населения Сумской области, которая граничит с Курской, Брянской и Белгородской областями РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, граждан будут вывозить поездом в Киев.

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