В ГД заявили, что российские медийные лица находятся в опасности Вице-спикер ГД Чернышов: работа медийщиков в России опасна из-за противодействий Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов в разговоре с NEWS.ru отметил, что российские представители СМИ находятся в опасности, если придерживаются политической риторики руководства страны. Именно с этим связаны попытки покушения на них.

Мы боремся не за землю, не с украинцами, а за право русского народа существовать, за право быть самостоятельной и независимой страной, за право сохранить свои культурные традиции и не быть очередной колонией США. Увы, такая борьба опасна для медийных лиц в России, потому что они говорят неудобную для Запада правду. Полагаю, что все взрослые люди и понимают риски, свою ответственность, а наши спецслужбы лучшие в мире и сделают все, чтобы предотвратить и другие теракты или покушения, — подчеркнул Чернышов.

Он напомнил, что до пресечения попыток нападения на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян была история с организацией покушения на телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков отметил заслугу ФСБ в работе по предотвращению покушения на медиаменеджеров Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Он заявил, что спецслужбы почти 10 лет предотвращают диверсии на территории Крыма.