В Совфеде поблагодарили ФСБ за предотвращение убийств Симоньян и Собчак Сенатор Цеков: за спасение Собчак и Симоньян надо поблагодарить спецслужбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков в комментарии NEWS.ru отметил заслугу ФСБ в работе по предотвращению покушения на медиа-менеджеров Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Он заявил, что спецслужбы почти 10 лет предотвращают диверсии на территории Крыма.

Надо отдать должное нашим спецслужбам. Они успешно работают в Крыму с 2014-го. Если так задуматься, с 2014-го они обеспечивают нашу защиту от провокаторов и террористов, от лиц, готовящих диверсии и теракты. Благодаря им в Крыму с 2014-го ни одной смерти из-за этого не было. Все благодаря им, — сказал Цеков.

Ранее Цеков заявил, что CБУ охотится на известные в информационном пространстве российские фигуры ради резонанса. Он отметил, что ранее угрозы с расправами поступали от начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Между тем соратники членов группировки «Параграф88», чьи участники были задержаны по подозрению в подготовке убийства журналисток Собчак и Симоньян, не подтвердили инкриминируемые им действия. В беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости», который принадлежит самой Собчак, они заявили, что не являются «заукраинцами и тем более трансукраинцами».