СМИ Собчак связалось с соратниками задержанных за подготовку ее убийства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Соратники членов группировки «Параграф-88», которые ранее были задержаны по подозрению в подготовке убийства журналисток Ксении Собчак и Маргариты Симоньян, не подтвердили инкриминируемые им действия. В беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости», который принадлежит самой Собчак, они заявили, что не являются «заукраинцами и тем более трансукраинцами».

При этом члены «Параграфа-88» подтвердили факт задержания своих соратников. По их словам, в доме у одного из задержанных нашли автомат Калашникова. Позднее представители «Параграфа-88» объявили о роспуске группировки, поскольку «один из соратников не обеспокоился о своей безопасности и мог подставить всю группу».

15 июля ФСБ сообщило о предотвращении попытки покушений украинских спецслужб на журналисток. В Москве и Рязанской области задержаны члены группировки «Параграф-88», которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение.

6 мая в Нижегородской области автомобиль писателя Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин от полученных травм скончался на месте.