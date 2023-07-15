Спецслужбы предотвратили покушения на Симоньян и Собчак ФСБ, СК и МВД предотвратили покушение украинских спецслужб на убийство Симоньян и Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян, — уточнили в ведомстве.

У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение.

Ассистентка Собчак Елена Лось не стала комментировать NEWS.ru обстоятельства произошедшего.

Абсолютно не в курсе, не могу вам ничего сказать по этому поводу. Честно вам скажу, без комментариев, — сказала она.

Симоньян в Telegram выразила благодарность российским ведомствам.

ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья! — написала она.

6 мая в Нижегородской области автомобиль писателя Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин от полученных травм скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемый в покушении на Прилепина вскоре был задержан, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство. На допросе он рассказал, что заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля Прилепина и привел его в действие дистанционно.