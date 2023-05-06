Задержанный рассказал, как подорвал машину Прилепина СК: подозреваемый в покушении на Прилепина заложил взрывное устройство на дороге

Фото: sledcom.ru

Александр Пермяков

На причастность к покушению на писателя Захара Прилепина проверяют задержанного по имени Александр Пермяков, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. По данным СК, на допросе он рассказал, что заложил бомбу по пути следования автомобиля публициста и привел в действие дистанционно.

На дороге <...> Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте, — говорится в сообщении СК.

Следователи продолжают допрашивать Пермякова. Специалисты взяли смывы с его рук и одежды для проведения судебных экспертиз.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о задержании второго подозреваемого в причастности к покушению. По его информации, предполагаемого соучастника преступления обнаружили во время прочесывания лесополосы, сейчас с ним работают оперативники. При этом в Москве проходят обыски по нескольким адресам, которые подозреваемые указали как явочные квартиры.

6 мая автомобиль с Прилепиным взорвался в Нижегородской области. Писатель получил ранения, его водитель погиб на месте. СК завел уголовное дело о теракте.