«112»: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина

Фото: sledcom.ru

Правоохранители задержали второго подозреваемого в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, предполагаемого соучастника преступления обнаружили во время прочесывания лесополосы.

Сейчас с задержанным работают оперативники.

Согласно информации «112», параллельно в Москве проходят обыски по нескольким адресам. Уточняется, что это явочные квартиры, которые указали подозреваемые.

МВД России сообщало, что первого подозреваемого участковым удалось задержать у лесного массива. Им оказался мужчина 1993 года рождения. Telegram-канал «112» писал, что в ходе дачи показаний задержанный рассказал, что несколько лет назад был завербован одной из украинских спецслужб и последним его заданием было получить паспорт РФ, переехать в страну и ликвидировать Прилепина. Предположительно, для этого он закопал несколько противопехотных мин по дороге к дому писателя, на одной из которых подорвался его автомобиль.

Утром 6 мая автомобиль Прилепина взорвался в Нижегородской области, писатель получил ранения, его водитель погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.