«112»: автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Telegram-канал «112» сообщил, что в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

По данным «112», на месте уже работают экстренные службы. Информация о состоянии Прилепина не уточняется.

Telegram-канал BRIEF пишет, что взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате погиб водитель писателя, сам Прилепин получил ранение. Известно, что он ехал в автомобиле к своей семье. О взрыве автомобиля с Прилепиным в Нижнем Новгороде со ссылкой на экстренные службы также сообщает ТАСС.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что машина, в которой ехал Прилепин, взорвалась около 10:40. Самодельное взрывное устройство было заложено под капот, после взрыва автомобиль перевернулся. Водитель Александр погиб на месте, сам писатель серьезно пострадал, он ранен в ноги. В Audi Q7, кроме водителя и писателя, никого не было. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной. На месте ожидают вертолет. Позже SHOT добавил, что Прилепин находится в тяжелом состоянии. По данным канала, его погибший водитель является гражданином Украины.

В августе «Ведомости» со ссылкой на источники в партии «Справедливая Россия — За правду» и лицо, близкое к администрации президента, сообщили о намерении Захара Прилепина выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Собеседник издания, близкий к администрации президента, уточнил, что сейчас обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании. Сам писатель на вопрос о возможности выдвижения прямо не ответил. Руководитель фракции Сергей Миронов поддержал это решение писателя, но предложил не торопить события.