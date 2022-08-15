«Ведомости» сообщили о намерении Захара Прилепина выдвинуться в президенты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» писатель Захар Прилепин намерен принять участие в следующих президентских выборах, рассказали «Ведомостям» источники в «Справедливой России» и источник, близкий к администрации президента РФ. По их словам, для этого он выстраивает отдельную от партии штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах.

По данным источников, желание Прилепина пойти на выборы от партии выглядит логичным, но воспринимается в администрации президента «не лучшим образом». Собеседник издания, близкий к администрации президента, уточнил, что сейчас обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании. Сам писатель на вопрос о возможности выдвижения прямо не ответил.

Политконсультант Валентин Бианки считает, что Прилепин стремится к большей субъектности, но о выборах пока говорить преждевременно, тем более что власти едва ли дадут «собирать голоса» на патриотической повестке. Политолог Михаил Виноградов, в свою очередь, отмечает, что Прилепин не выглядит опасным для управленческой системы, включая саму партию «Справедливая Россия», одновременно являясь достаточно заметной фигурой.

Ранее писатель раскритиковал российских губернаторов и мэров за отсутствие инициативности. В качестве примера он привёл ситуацию с Казанью, где открыли мурал в честь погибшего во время спецоперации на Украине выпускника казанского танкового училища Дамира Исламова. Прилепин призвал другие регионы последовать примеру Казани, но ни один губернатор и мэр не поддержали инициативу казанских властей.