Прилепина чуть не убили: как взорвали авто писателя, что с ним сейчас Покушение на жизнь Прилепина произошло в Нижегородской области в результате срабатывания СВУ. СК РФ возбудил дело по статье о теракте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

6 мая был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин. Покушение на жизнь Прилепина произошло в Нижегородской области в результате срабатывания СВУ. СК РФ возбудил дело по статье о теракте. Что известно о подрыве автомобиля Захара Прилепина и состоянии писателя — в обзоре NEWS.ru

Что известно о покушении на Прилепина

Первым о произошедшем 6 мая сообщил Telegram-канал «112». По его информации, машина Audi Q7 взорвалась в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем машины.

Telegram-канал SHOT уточнял, что машина писателя взорвалась в 10:40, бомба, по его информации, могла быть заложена под капот. Автомобиль после взрыва перевернуло, под ним образовалась воронка диаметром 1,5 метра и глубиной 0,7 метра. SHOT добавил: по его данным, погибший водитель является гражданином Украины. Канал отметил, что Audi Q7 взорвалась недалеко от города Бор Нижегородской области, обломки от машины разлетелись на 50 метров.

Фото: СК РФ Фото с места взрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина

Позже SHOT сообщил, что изначально в машине с Прилепиным ехала и его дочь, но он высадил ее на даче. Когда они отъехали на 200 метров, машина взорвалась. При этом Baza пишет, что дочь ехала с Прилепиным в деревню Пионерское, где она вышла из машины, примерно через 100 метров произошел взрыв.

Как пострадал Прилепин

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что Прилепин выжил, но получил ранения и находился в сознании. В правоохранительных органах добавили, что водитель Прилепина погиб. Mash пишет, что погиб охранник — гражданин Украины с позывным Злой.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов подтвердил NEWS.ru, что его друг публицист Захар Прилепин остался жив после взрыва автомобиля.

«Самое главное, что он жив. Это главная информация на данный момент для нас. Там работают специальные люди», — сказал Кузнецов.

Telegram-канал Mash сообщил, что у Прилепина сломаны обе ноги. Telegram-канал «112» передает, что писателя доставят на вертолете в Москву, где он будет проходить лечение в одном из лучших медучреждений. В РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах написали, что в результате взрыва Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем Telegram-канале, что обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют правоохранители. По словам главы региона, Прилепин в порядке.

Зачем Прилепин приехал в Нижегородскую область

РБК со ссылкой на источник написал, что Прилепин возвращался в Москву с территории ЛДНР, 6 мая он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали его автомобиль. По информации РБК, по дороге Прилепин останавливался поесть в Нижегородской области, взрыв произошел сразу после того, как он продолжил движение.

Кроме того, известно, что в Нижегородской области живут родственники Прилепина.

Кого подозревают в покушении на Прилепина

Возможный подозреваемый в покушении на Захара Прилепина задержан, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, оперативники смогли сделать это по горячим следам.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — сообщила Волк.

Житель города Бор Нижегородской области рассказал NEWS.ru, что накануне взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина на улицах видели подозрительного мужчину с рюкзаком. По словам горожанина, это был точно не местный, неизвестный мужчина сидел в яме.

«Вчера видел, как гулял с детьми и собаками. Еще говорят, что вчера мужчину бородатого видели, точно не местного, ходил по улицам с большим рюкзаком, в яме зачем-то сидел. Полиции рассказали, будут разбираться», — сообщил житель города Бор.

Какие детали сообщили местные жители

По словам жителя Бора, при взрыве автомобиль Прилепина подбросило, на месте разлетелись осколки.

«Мы живем на улице Ленина, часов в 11 услышали взрыв, вызвали полицию. Соседка говорит, что видела взрыв, машину подбросило, потом она отлетела, осколки разлетелись. Прилепина знаем, он тут к родственникам приезжал», — рассказал горожанин.

Кто и как мог взорвать машину Прилепина

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров высказал в разговоре с NEWS.ru предположение, что за автомобилем с Захаром Прилепиным могли ехать исполнители покушения, нажавшие на кнопку взрывателя. По мнению собеседника, установить устройство на машину мог и «бомж с метлой», а не профессионалы из стран НАТО или с Украины.

«Если вы меня будете уверять, что приехали спецы из НАТО или Киева — это не так. Прилепин мог приехать в кафе, оставить машину. К ней мог подойти бомж с метлой, поставить на магнитной присоске устройство. И поехала машина Прилепина, и поехали за ней те, кто нажал на кнопку взрывателя. Власти Украины его считали врагом», — не исключил Гончаров.

Эксперт предположил, что гибель Дарьи Дугиной и блогера Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина — «звенья одной цепи».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с Дарьей Дугиной

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы написал, что в качестве версии подрыва автомобиля Прилепина рассматривается месть украинских боевиков.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация «Атеш», которая позиционирует себя как «военное движение украинцев и крымских татар». В Telegram-канале группировки написали, что охотились за Прилепиным с начала года.

Какую реакцию вызвало покушение на Прилепина в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале возложила ответственность за покушение на Прилепина на США и Великобританию, которые «выкормили еще одну террористическую ячейку — киевский режим». Она поставила руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в один ряд с Усамой бен Ладеном и террористическими исламистскими группировками.

«Бен Ладен, ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС, воздержался от комментариев относительно произошедшего, пока не появится информация от правоохранительных органов.

«Неизвестно. Надо сначала получить информацию от правоохранительных органов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле покушение на Прилепина терактом со стороны Киева.

Глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов назвал покушение на Прилепина спланированным и организованным терактом со стороны «безнаказанной укронацистской хунты». По словам Миронова, произошедшее является еще одним подтверждением того, что спецоперацию на Украине нужно делать контртеррористической.

Ответом на теракт, в котором пострадал писатель Захар Прилепин, должно стать уничтожение главарей «террористической организации „Украина“», заявил NEWS.ru депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. По его словам, сам теракт призван отвлечь внимание от неудачи украинского контрнаступления в зоне СВО.

«Ответы Российской Федерации на подобные действия вполне очевидны. <...> Уничтожить источник террора, а источник террора в данном случае — это главари террористической организации „Украина“, например Вова Зеленский», — заявил Бородай.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко призвала найти и казнить организаторов покушения на писателя Захара Прилепина. В разговоре с NEWS.ru она сообщила о необходимости везде усилить меры безопасности и напомнила об идее создания народных дружин, иначе Россия, по ее мнению, столкнется с «диким разгулом терроризма».

«Вот гады. Боже мой. Сволочи, что могу сказать. Найти и казнить, кто это сделал. И вообще, усилить меры безопасности везде. Наше предложение было создать народные дружины, мы же приняли закон о народных дружинах, и патрулировать днем и ночью. Иначе столкнемся с диким разгулом терроризма, — заявила она».

Драпеко добавила, что очень сожалеет о случившемся и пообещала навестить пострадавшего писателя в больнице.