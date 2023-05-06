Следственный комитет квалифицировал покушение на Прилепина как теракт

Фото: Соцсети

Фото с места взрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина

Главное Следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина по статье 205 УК РФ (террористический акт), сообщается в Telegram-канале ведомства. Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом автомобиля Захара Прилепина, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывноое устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, водитель скончался на месте. В настоящее время писатель находится в больнице.

Организация «Атеш», которая позиционирует себя как «военное движение украинцев и крымских татар», взяла на себя ответственность за организацию покушения на Прилепина. В Telegram-канале сообщества сказано, что за публицистом охотились с января 2023 года по пришедшему им заказу.