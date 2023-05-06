Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация «Атеш»

Организация «Атеш», которая позиционирует себя как «военное движение украинцев и крымских татар», взяла на себя ответственность за организацию покушения на российского писателя Захара Прилепина. В Telegram-канале сообщества сказано, что за публицистом «охотились» с января 2023 года по пришедшему им «заказу».

Движение «АТЕШ» охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали, — сообщается в канале.

В январе «Атеш» сообщала, что разослала более пяти тысяч сообщений своим агентам и российским военным, чтобы найти и ликвидировать Прилепина. Сегодня, 6 мая, как пишет канал, писатель направлялся на своей Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород, не подозревая, что ехал «с сюрпризом на днище автомобиля».

«Атеш» — организация, сформированная в 2022 году. Представители партизанского движения взяли на себя ответственность за несколько диверсий против российских военнослужащих, а также за убийство замглавы военной администрации Новой Каховки Виталия Гура.