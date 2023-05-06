Губернатор Нижегородской области заявил, что Прилепин «в порядке»

Фото: kremlin.ru

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что писатель Захар Прилепин «в порядке». Сотрудники силовых структур выясняют обстоятельства и причины случившегося.

По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке, — написал он.

6 мая автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате водитель скончался на месте, Прилепин получил серьезное ранение ног. По разной информации взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.

20 августа прошлого года в Подмосковье погибла российская журналиста Дарья Дугина, ее автомобиль был взорван. Когда девушка ехала на своем Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

ФСБ назвала организаторами преступления украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк. Басманный суд заочно арестовал ее, предъявив обвинение в убийстве общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды.