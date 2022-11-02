Суд заочно арестовал украинку, подозреваемую в убийстве Дугиной Басманный суд заочно арестовал украинку Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

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Наталья Вовк

Басманный районный суд заочно арестовал украинку Наталью Вовк по обвинению в убийстве дочери философа и публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной, передает ТАСС. С ходатайством выступил СК России.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вовк меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции, — сказали в суде.

Вовк предъявлено обвинение по статье УК 105 часть 2 пункты «е», «ж», «л» (совершено общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды).

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства журналистки. Виновниками были названы украинские спецслужбы, а исполнила убийство гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения.

5 октября газета The New York Times написала, что за убийством Дугиной могут стоять власти Украины. По данным издания, США не имеют отношения к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или иной помощи Киеву. Таким образом, американские власти подали Украине сигнал, чтобы та не повторяла подобных провокационных действий.