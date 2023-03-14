Baza: замглавы Новокаховской администрации попытались подорвать в машине

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Виталий Гур

Telegram-канал Baza сообщает, что замглавы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура попытались подорвать в автомобиле. По сообщению канала, это уже вторая попытка покушения на чиновника. По данным Baza, Гур получил ранения, его доставили в больницу.

Baza отмечает, что ЧП произошло 13 марта в Новой Каховке. По информации канала, взрывное устройство сработало рядом с автомобилем Гура, когда он остановился возле столовой.

В августе 2022 года ряд СМИ сообщили, что злоумышленники расстреляли замглавы ВГА Новой Каховки возле его дома. Позже стало известно о том, что чиновник скончался в больнице, но оказалось, что покушение было инсценировкой спецслужб. Спустя месяц Гур сам рассказал об этом в эфире Первого канала.

Чиновник объяснил, что в начале августа к нему «подошли и сказали», что на него готовится покушение. По словам Гура, ему также предоставили «запись» о том, что его хотят убить. Сообщалось, что покушение на замглавы ВГА инсценировали, чтобы нарушить планы украинских спецслужб.

Ранее в Приднестровье предотвратили покушение на лидера республики Вадима Красносельского. СМИ писали, что подозреваемым оказался 44-летний ранее судимый житель Тирасполя, проживавший в Одессе. В Министерстве госбезопасности ПМР сообщили, что подозреваемые задержаны.