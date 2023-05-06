«Уничтожить главарей Украины»: Бородай о теракте против Захара Прилепина Депутат Госдумы Бородай призвал уничтожить главарей Украины после взрыва машины Прилепина

Фото: Государственная Дума

Александр Бородай

Ответом на теракт, в котором пострадал писатель Захар Прилепин, должно стать уничтожение главарей «террористической организации Украина», заявил NEWS.ru депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. По его словам, сам теракт призван отвлечь внимание от неудачи украинского контрнаступления в зоне СВО.

Почему они именно сейчас начали действовать наиболее активно, тоже ясно. У них же объявлен контрнаступ, который пока буксует. Они, напомню, еще 8 Марта хотели в Крыму встречать, на дворе пошел май. И они в лучшем случае топчутся на тех же позициях, а по некоторым направлениям и сдают назад. Поэтому перспектива для них очевидна. Либо перемолоть еще тысяч 200 своего быдла, холопов или пытаться дестабилизировать ситуацию в России с помощью террора. И ответы на подобные действия Российской Федерации тоже вполне очевидны. <...> Уничтожить источник террора, а источник террора в данном случае — это главари террористической организации «Украина», например Вова Зеленский, — заявил Бородай.

Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате водитель скончался на месте, Прилепин получил серьезное ранение ног. По разной информации, взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.

Сообщается, что писатель находится в сознании и ранен в ноги, его отправили в ближайшую больницу. Прилепин возвращался в Москву с территории новых регионов, рассказал источник. Машина взорвалась после того, как он остановился поесть в Нижегородской области, а затем продолжил движение.