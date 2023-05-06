СК России подтвердил взрыв машины Прилепина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России подтвердил взрыв машины, в которой находился писатель Захар Прилепин с водителем. В Telegram-канале ведомство сообщило, что следователи и криминалисты СУ СК по Нижегородской области отправились на место происшествия.

Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин, — следует из сообщения СК.

По данным РБК, писатель находится в сознании и ранен в ноги, его отправили в ближайшую больницу. Прилепин возвращался в Москву с территории новых регионов, рассказал источник. Машина взорвалась после того, как он остановился поесть в Нижегородской области, а затем продолжил движение.

Telegram-канал Baza сообщает, что дочь Прилепина вышла из автомобиля за несколько минут до взрыва.

Представитель МИД России Мария Захарова уже назвала ответственными за покушение США и Великобританию. По ее словам, Вашингтон и НАТО «выкормили» еще одну террористическую ячейку — киевский режим.