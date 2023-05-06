Захарова прокомментировала покушение на Захара Прилепина Захарова назвала США и Британию ответственными за покушение на Прилепина

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

США и Великобритания несут ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон и НАТО «выкормили» еще одну террористическую ячейку — киевский режим.

Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии, — написала она.

6 мая автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате водитель скончался на месте, Прилепин получил серьезное ранение ног. По разной информации взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.

20 августа прошлого года в Подмосковье погибла российская журналиста Дарья Дугина, ее автомобиль был взорван. Когда девушка ехала на своем Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

ФСБ назвала организаторами преступления украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк. Басманный суд заочно арестовал ее, предъявив обвинение в убийстве общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды.