Подозреваемый в покушении на Прилепина задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в причастности к покушению на российского писателя Захара Прилепина задержан, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, оперативники смогли сделать это по горячим следам в Нижегородской области.

В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, — сказала Волк.

По данным Telegram-канала «112», 30-летний мужчина — житель Нижегородской области, недавно получивший российское гражданство.

Сегодня автомобиль Audi Q7 с Прилепиным взорвался в Нижнем Новгороде, скорее всего в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного на днище машины. В результате погиб водитель писателя Александр с позывным Злой, который являлся гражданином Украины. Вместе с Прилепиным в машине находилась его дочь — она не пострадала, так как покинула автомобиль до взрыва.

Уточнялось, что публицист остался в сознании, но находится в тяжелом состоянии. РБК писал, что писатель возвращался в Москву из ЛДНР. Предположительно, за его автомобилем могли следить, по дороге Прилепин останавливался поесть в Нижегородской области. Ответственность за покушение на публициста взяла на себя организация «Атеш».

Жена Прилепина рассказала о постоянных угрозах, поступающих писателю. В конфликте в Донбассе он участвовал еще до начала военной операции РФ. Захар был замкомандира батальона в ДНР с 2016 по 2018 год.