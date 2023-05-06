Жена Прилепина рассказала о постоянных угрозах, поступающих писателю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Жена российского писателя Захара Прилепина рассказала, что ее супругу постоянно поступали угрозы, сообщает Telegram-канал Baza. При этом женщина сообщила сотрудникам полиции, что в последнее время не происходило «ничего из ряда вон выходящего».

К публикации приложили скрин сообщения организации «Атеш», которая ранее взяла на себя ответственность за покушение на публициста. В Telegram-канале движения говорилось, что за Прилепиным охотились с января 2023 года по пришедшему им заказу.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин, его водитель-охранник Александр с позывным Злой и дочь. Самодельное взрывное устройство было заложено под капот, после взрыва автомобиль перевернулся. В результате взрыва погиб водитель, дочь не пострадала.

SHOT сообщил, что Прилепин находится в тяжелом состоянии, но пока не понимает, что произошло. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что писатель в порядке. Также стало известно, что Прилепин возвращался из новых регионов и остановился поесть в Нижегородской области. Машина взорвалась после того, как продолжила движение.