РБК: Прилепин возвращался из новых регионов в момент взрыва машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Российский писатель Захар Прилепин возвращался в Москву с территории Луганской и Донецкой народных республик, передает РБК со ссылкой на источник. Предполагается, что злоумышленники преследовали автомобиль писателя. 6 мая он пересек КПП на приграничной территории.

Сообщается, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того как он продолжил движение, взрывное устройство, подложенное в автомобиль, сдетонировало.

6 мая автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате водитель скончался на месте, Прилепин получил серьезное ранение ног. По разной информации, взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.

Организация «Атеш», которая позиционирует себя как «военное движение украинцев и крымских татар», взяла на себя ответственность за организацию покушения на Прилепина. В Telegram-канале сообщества сказано, что за публицистом охотились с января 2023 года по пришедшему им заказу.